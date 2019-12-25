SpaceX захотела привлечь полтора бюджета Минобороны России

Компания привлечет 44 млрд долларов дополнительного финансирования.

Американская компания SpaceX захотела получить полтора бюджета Минобороны России. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Специалисты надеются привлечь дополнительное финансирование в размере 44 млрд долларов. Эта сумма превышает бюджет оборонного ведомства РФ в 1,5 раза. Расходная часть бюджета Минобороны России в 2020 году достигла показателя в 1,894 трлн рублей.

В Bloomberg заявили, что SpaceX планирует осуществить эмиссию ценных бумаг по 270 долларов за акцию. Благодаря этому компания получит один миллиард долларов. Переговоры по данной сделке завершатся через один или два месяца.

Банк Morgan Stanley в июле подсчитал, что итоговая стоимость SpaceX может составить 175 миллиарда долларов. Благодаря выпуску ценных бумаг компания смогла привлечь 3,5 млрд долларов инвестиций.

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