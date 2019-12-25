Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от коронавируса

Доступ к вакцине имели топ-менеджеры таких компаний как "Русал" и "Фосагро".

У российской политической и деловой элиты с апреля был доступ к вакцине от коронавируса, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Агентство уверяет, что им удалось подтвердить информацию о вакцинации десятка человек, которые относятся к российской элите. Имён авторы материала не называют. Известно, что прививку они делали для того, чтобы не сокращать количество встреч и не ограничивать себя в общении. При этом у кого-то из вакцинируемых проявились побочные эффекты — повышенная температура и боли в мышцах. У других никаких побочных симптомов не было.

Известно, что доступ к вакцине имели топ-менеджеры таких компаний как "Русал" и "Фосагро". В самих компаниях эту информацию никак не прокомментировали.

Ранее мы писали, что в России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса.