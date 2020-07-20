У всех добровольцев вакцина вызвала иммунный ответ к новой коронавирусной инфекции.

В России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Сообщается, что исследование проводилось ведомством совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцину испытывали на себе добровольцы. Клиническая фаза испытаний вакцины от COVID-19 проходила на базе госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

Известно, что у всех добровольцев вакцина вызвала иммунный ответ к новой коронавирусной инфекции. Осложнений у добровольцев нет, на плохое самочувствие никто из них не жаловался.

Ранее Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса. лекарство не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Вводить вакцину им в организм нельзя. Это объясняется тем, что любая вакцина может спровоцировать обострение болезни.

Видео: Минобороны России