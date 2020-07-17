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Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

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В июне в РФ начались тестирования вакцины от коронавирусной инфекции.

Разрабатываемая вакцина от коронавируса может быть опасна для определенной группы людей. Об этом РИА "Новости" сказал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 

По его словам, лекарство не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Он добавил, что вводит вакцину им в организм нельзя. Гинцбург объяснил это тем, что любая вакцина может спровоцировать обострение болезни. 

Напомним, что 18 июня в РФ начались тестирования вакцины от коронавирусной инфекции. В середине июля первых добровольцев выписали из больницы. 

С начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 759 203 случая заражения COVID-19, из больниц выписалось — 539 373 человек, скончалось — 12 123.

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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