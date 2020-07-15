Первых добровольцев, на которых испытали вакцину от CoViD-19, выписали из больницы

Минобороны опубликовало видео с выпиской добровольцев.

Сегодня, 15 июля, из больницы выписали первых добровольцев с прививкой от коронавируса.

Первая группа добровольцев-участников клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции CoViD-19, которые проводили Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, закончила свое участие в исследованиях и выписана из филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Перед выпиской все 18 испытуемых были обследованы, ими были сданы клинические анализы для определения иммунного ответа организма. Основная задача, которая ставилась перед добровольцами, выяснить переносимость новой вакцины и ее безопасность.

Минобороны опубликовало видео с выпиской добровольцев, на которых испытали новую вакцину от CoViD-19. Группа испытуемых из 18 человек 28 дней провела в больнице под строгим наблюдением медиков после введения вакцины. Серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Все жизненные показатели были в пределах нормы.

Исследования с данными добровольцами показали, что вакцина эффективна и безопасна. Участникам исследования на 42 день нужно будет вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

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Видео : Минобороны РФ