Препарат волонтеры получили на 21 день после введения первого компонента вакцины.

Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Чиновники отметили, что второй компонент вакцины волонтеры получили на 21-ые сутки после введения первого.

Напомним, что добровольцы, которые тестируют вакцину против коронавируса, находятся на базе филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Испытания проводятся оборонным ведомством РФ вместе с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Видео: Минобороны России