В последнее время вырос интерес к вакцинации, число её сторонников увеличилось значительно.

В Минздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что в последнее время вырос интерес к вакцинации, число её сторонников увеличилось значительно.

Ранее Мурашко назвал срок возвращения к полноценной жизни после пандемии. По его словам, к нормальной жизни россияне вернутся не раньше февраля. Он призывал людей носить маски в общественных местах, а также в закрытых помещениях. Мурашко отметил, что использовать средства индивидуальной защиты придётся до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, а у населения не выработается коллективный иммунитет.