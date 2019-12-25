Мурашко призывал людей носить маски в общественных местах, а также в закрытых помещениях.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал срок возвращения к полноценной жизни после пандемии. Он сделал это в беседе с агентством "Интерфакс".

По его словам, к нормальной жизни россияне вернутся не раньше февраля.

Должна быть разорвана цепочка передачи вируса. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Глава Минздрава пояснил, что под нормальной жизнью подразумевает работу из офиса, авиаперелёты, походы на концерты и отдых без санитарных ограничений.

Мурашко призывал людей носить маски в общественных местах, а также в закрытых помещениях. Он отметил, что использовать средства индивидуальной защиты придётся до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, а у населения не выработается коллективный иммунитет.

Ранее в Минздраве рассказали, что у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19.