Главный внештатный онколог РФ объяснил, какую угрозу представляет COVID-19 для онкологических больных.

Минздрав: У онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19. Об этом во время пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" заявил академик РАН, главный внештатный онколог страны Андрей Каприн.

Онкологические пациенты входят в пятерку лидеров по риску, данные получены от коллег из Китая. Восприимчивость у онкологических пациентов объяснима Андрей Каприн, главный внештатный онколог России

Медик рассказал, что у онкологических пациентов увеличен риск заражения в результате иммуносупрессии. Это процесс подразумевает угнетение иммунитета, в связи с чем организму тяжело бороться с инфекциями. У таких пациентов наблюдается развитие тяжелых осложнений и быстрое ухудшение состояния.

Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России.