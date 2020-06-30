Минздрав: У онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19. Об этом во время пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" заявил академик РАН, главный внештатный онколог страны Андрей Каприн.
Онкологические пациенты входят в пятерку лидеров по риску, данные получены от коллег из Китая. Восприимчивость у онкологических пациентов объяснима
Андрей Каприн, главный внештатный онколог России
Медик рассказал, что у онкологических пациентов увеличен риск заражения в результате иммуносупрессии. Это процесс подразумевает угнетение иммунитета, в связи с чем организму тяжело бороться с инфекциями. У таких пациентов наблюдается развитие тяжелых осложнений и быстрое ухудшение состояния.
Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России.
Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"
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