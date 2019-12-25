Врач призвал отслеживать самых уязвимых онкопациентов к инфекции.

Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России. Заведующий отделением химиотерапии отдела лекарственного лечения опухолей "МНИОИ имени Герцена" Александр Феденко рассказал во время пресс-конференции МИА "Россия Сегодня" о том, что онкологическая служба РФ продолжала работу в полном объеме во время пандемии COVID-19. Медик отметил, что этим отечественная система отличается от зарубежных.

Мы должны оказывать ту медицинскую помощь, которая необходима, в течение всего этого времени...8% онкологических пациентов от общего числа погибших от коронавируса - это много, и над этими цифрами нужно работать Александр Феденко, завотделением химиотерапии

Александр Феденко отметил, что для подготовки ко второй волне инфекции специалисты должны создать прогностические модели наиболее уязвимых групп пациентов с новообразованиями. Эксперт предлагает отслеживать каждого ракового пациента, который перенес коронавирус.

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