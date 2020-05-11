Ученые разработали калькулятор смерти от коронавируса

Свою разработку представили польские ученые.

Специалисты Поморского научно-технического парка Гдыни в Польше представили онлайн-разработку – калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Представитель парка Магдалена Малара-Щвитоньская отметила, что разработка учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет и онкология.

Напомним, по данным на утро 11 мая в России зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Прирост составил 5,6%. Отмечается, что выявлено активно 5417 (46,5%) заболевших без клинических проявлений.

Видео: YouTube / стопкоронавирус.рф

Фото: скриншот сайта