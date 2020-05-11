Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 11 мая

В России на данный момент зарегистрировано 221 344 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 11 мая в России зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 5,6%. По регионам новые случаи распределились следующим образом.

На первом месте перечня регионов с зараженными снова оказалась Москва – 6169 заболевших. Далее идет Московская область (1079 человека) и Санкт-Петербург (307 человек). После них в списке идут Нижегородская (291) и Смоленская области (164 человека), Дагестан (119 человек), Свердловская область (108 человек), Калужская область и Краснодарский край (по 98 человек), Рязанская (96 человек) и Саратовская область (92 человека), Белгородская и Тамбовская область (по 91 человеку), а также Татарстан (90 человек).

Остальные регионы указаны на схеме.

Отметим, что накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович поделилась своей методикой мытья рук – способом предотвращения распространения инфекций, включая COVID-19. Процедура должна занимать 40-60 секунд.

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте

Фото: стопкоронавирус.рф