За сутки после заболевания выписали 5 495 человек.

К утру 11 мая в России зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Прирост составил 5,6%. Отмечается, что выявлено активно 5417 (46,5%) заболевших без клинических проявлений.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 221 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5495 человек. За весь период — 39801.

За минувшие сутки скончалось 94 человека с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2009 человек.

Отметим, что накануне глава ООН Антониу Гутерриш в своем обращении заявил, каким образом права человека могут и должны быть ориентиром в борьбе с пандемией COVID-19 и ликвидации ее последствий. Люди и их права должны быть на первом плане и в центре внимания, напомнил генсек ООН.

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте

Фото: стопокоронавирус.рф