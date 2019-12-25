До того, как в мире будет найдена вакцина от коронавируса, вероятность возвращения ограничений будет оставаться.

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса. Об этом рассказала официальный представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что вернуться к ограничениям придётся, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию и другие социальные нормы.

Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

Она отметила, что до того, как в мире будет найдена вакцина от коронавируса, вероятность возвращения ограничений будет оставаться. Вуйнович считает, что ограничения лучше возвращать раньше, чтобы вирус не успел серьёзно распространиться.

Ранее в ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России.