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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Сегодня, 8:58
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matveyvn

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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До того, как в мире будет найдена вакцина от коронавируса, вероятность возвращения ограничений будет оставаться.

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса. Об этом рассказала официальный представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что вернуться к ограничениям придётся, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию и другие социальные нормы.

Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет.

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

Она отметила, что до того, как в мире будет найдена вакцина от коронавируса, вероятность возвращения ограничений будет оставаться. Вуйнович считает, что ограничения лучше возвращать раньше, чтобы вирус не успел серьёзно распространиться.

Ранее в ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России.

Теги: воз, вторая волна коронавируса, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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