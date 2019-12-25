В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса. Об этом рассказала официальный представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
Она отметила, что вернуться к ограничениям придётся, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию и другие социальные нормы.
Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ
Она отметила, что до того, как в мире будет найдена вакцина от коронавируса, вероятность возвращения ограничений будет оставаться. Вуйнович считает, что ограничения лучше возвращать раньше, чтобы вирус не успел серьёзно распространиться.
Ранее в ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России.
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