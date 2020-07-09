  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:13
152
lesjasap
Код вставки плеера

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

0 0

Мелита Вуйнович дала советы по недопущению новой вспышки коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали способ избежать второй волны коронавируса в России. Об этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала в интервью "Известиям". Эксперт заметила, что правительству страны следует учитывать опыт стран, в которых вторая волна уже началась. 

Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Вуйнович посоветовала властям контролировать распространение инфекции, а также следить за зараженными пациентами. Она рекомендовала гражданам РФ соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки с мылом и носить медицинскую маску в общественных местах.  При появлении симптомов ОРВИ следует обращаться к врачу.

В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ.

Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe

Теги: воз, вторая волна, мелита вуйнович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии