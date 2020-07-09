В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Мелита Вуйнович дала советы по недопущению новой вспышки коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали способ избежать второй волны коронавируса в России. Об этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала в интервью "Известиям". Эксперт заметила, что правительству страны следует учитывать опыт стран, в которых вторая волна уже началась.

Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Вуйнович посоветовала властям контролировать распространение инфекции, а также следить за зараженными пациентами. Она рекомендовала гражданам РФ соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки с мылом и носить медицинскую маску в общественных местах. При появлении симптомов ОРВИ следует обращаться к врачу.

В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ.

Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe