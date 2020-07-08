В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ

В ФРГ наблюдают "регресс международного сотрудничества" с США.

В Германии прокомментировали выход США из Всемирной организации здравоохранения. Об этом во время брифинга в Берлине рассказала заместитель официального представительства правительства Мартина Фиц. Чиновница отметила, что Вашингтон уведомил генерального секретаря ВОЗ о выходе из организации. Данное решение, по информации от Стефана Дюжаррика, вступит в силу с 6 июля 2021 года.

Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование Мартина Фиц, заместитель официального представительства правительства Германии

Фиц добавила, что в ФРГ выход США из международного соглашения воспринимается как "регресс сотрудничества".

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Видео: YouTube / ABC News