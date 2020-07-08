МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

МИД Китая заявил о том, что Всемирная организация здравоохранения должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР. Чиновники считают, что COVID-19 мог начать распространяться за пределами государства.
Во время регулярного брифинга с журналистами официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь рассказал, что ВОЗ может направить специальные комиссии для поиска источников возникновения COVID-19.
Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая
В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов принять экспертную делегацию у себя в стране.
Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга.
Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)
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