МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

В Пекине считают, что спецмиссии ВОЗ по коронавирусу должны быть направлены в другие страны.

МИД Китая заявил о том, что Всемирная организация здравоохранения должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР. Чиновники считают, что COVID-19 мог начать распространяться за пределами государства.

Во время регулярного брифинга с журналистами официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь рассказал, что ВОЗ может направить специальные комиссии для поиска источников возникновения COVID-19.

Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов принять экспертную делегацию у себя в стране.

Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)