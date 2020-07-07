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В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"

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Чжао Лицзянь заявил, что не будет комментировать высказывания Помпео о Гонконге.

В МИД Китая назвали Помпео "политиканом". Официальный представитель ведомства в КНР рассказал во время брифинга с журналистами о том, что не будет тратить время на комментирования заявлений американского государственного секретаря по ситуации в Гонконге.

На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время на то, чтобы сказать еще что-то

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что днем 7 июля Майк Помпео назвал коммунистический режим Китая "в духе Оруэлла". По словам чиновника, Пекин управляет Гонконгом навязыванием цензуры. Госсекретарь США считает, что ранее город процветал из-за возможности иметь свободное мышление и свободу слова, а также благодаря независимому верховенству закона.

Гражданка США призналась в попытке передать России госсекреты.

Видео: YouTube / SpokespersonCHN发言人办公室

Теги: китай, майк помпео, мид, чжао лицзянь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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