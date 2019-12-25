Гражданка США призналась в попытке передать России госсекреты

Элизабет Ширли грозит до 10 лет заключения за незаконное хранение сверхсекретных сведений.

Гражданка США призналась в попытке передать России государственные секреты. Элизабет Ширли рассказала, что планирована передать спецслужбам РФ документы с "Грифом совершенно секретно". В них хранились сведения, касающиеся разведывательных данных. С собой женщина незаконно вывезла маленького ребенка из страны. Ей поймали на территории мексиканского отеля.

В Минюсте США заметили, что Ширли служила в Военно-воздушных силах страны, а также в Военно-морских силах. Она занималась расследованиями киберпреступлений в Пентагоне. Женщина неоднократно получала доступ к сверхсекретной информации.

Следователи считают, что американка в июле 2019 года написала письмо властям РФ. Она заявила, что вынуждена отправить из США вещи, которые у нее могут забрать и уничтожить. Ширли планировала получить политическое убежище. В настоящее время ей грозит до десяти лет заключения за незаконное хранение секретных данных, а также до трех лет за вывоз ребенка за пределы государства.

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