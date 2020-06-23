Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена

Госсекретарь СШа заметил, что действия Болтона не отличаются от тех, что предпринимал Сноуден.

Майк Помпео сравнил публикацию книги Джона Болтона с действиями Эдварда Сноудена. Государственный секретарь США рассказал в интервью журналистам из Fox News о том, что экс-советник администрации Дональда Трампа попытался раскрыть секретную информацию.

Мы видели, что случалось, когда люди рассекречивают информацию, как Эдвард Сноуден. То, что здесь сделал Джон Болтон, не отличается от этого Майк Помпео, госсекретарь США

Чиновник из Вашингтона отметил, что Министерству юстиции оставлена возможность предпринять действия для запрета книги экс-советника по национальной безопасности. Помпео добавил, что публикация такой работы представляет угрозу и наносит настоящий вред Америке.

Напомним, что 23 июня в свет вышла книга Джона Болтона, в которой автор рассказывает о своей работе в администрации Белого дома в период с 2018 по 2019 года.

Болтон рассказал, какие слова Путина не перевели на их встрече в Кремле.

Видео: YouTube / FOX News