Болтон рассказал, какие слова Путина не перевели на их встрече в Кремле

Темой разговора была ситуация в Сирии.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, какие слова президента РФ Владимира Путина не перевели на их встрече в Кремле в 2018 году. Фрагмент об этом содержится в его новой книге.

Болтон рассказывает, что на встрече в июне 2018 года Путин заявил, что 5000 "местных жителей" в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГИЛ (запрещена в России), которые действуют по указанию США, а потом предадут Америку, когда им будет выгодно.

Путин сказал, что боевики будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил! Джон Болтон, бывший советник президента США

Он не объясняет, как он узнал смысл сказанного российским президентом — самостоятельно или с помощью другого переводчика.

Ранее Трамп заявил, что "очень хорошо воспользовался" Болтоном.