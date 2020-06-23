Трамп заявил, что "очень хорошо воспользовался" Болтоном

Глава США объяснил, как при помощи Болтона заключал удачные сделки.

Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо воспользовался" Джоном Болтоном. Об этом американский президент заявил журналиста мтелеканала CBN. Политик отметил, что при встрече люди считали экс-советника по национальной безопасности сумасшедшим.

Я очень хорошо им воспользовался, потому что когда люди видели его, они знали, что он был своего рода сумасшедшим. И, возможно, честно говоря, это помогло мне договариваться о хороших сделках Дональд Трамп, президент США

Президент США добавил, что на самом деле Джон Болтон был "ужасным", так как у него не было индивидуальности и теплоты. Трамп заявил, что ни разу не видел, как его экс-советник улыбается. На вопрос о том, есть ли у него вообще улыбка, сам Болтон затруднился ответить политику.

Трамп потребовал от администрации снизить темпы тестирования на COVID-19.

Видео: YouTube / CBN News