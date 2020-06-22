Американский лидер заявил, что ежедневно в стране выявляется слишком много случаев заражения.

Президент США Дональд Трамп потребовал от администрации снизить темпы тестирования на COVID-19. Как сообщает телеканал Channel 3000, об этом он заявил на митинге в Талсе (штат Оклахома).

В администрации посчитали, что политик пошутил. Трамп заявил, что в Соединенных Штатах провели порядка 25 млн тестов. Он уверен, что тестирование – это палка о двух концах. Чем больше людей проходят его, тем больше случаев выявляется. Именно поэтому американский лидер приказал администрации снизить темпы.

В Демократической партии Джо Байдена слова Трампа расценили, как концентрацию на себе вместо заботы об интересах государства. По данный Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах заболели 2,25 млн человек. Из них 119,7 тыс. пациентов скончались.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Зеленский заплатит за нарушение карантина, если так решит суд.

Видео: Channel 3000