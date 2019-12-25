Его административное дело было направлено в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский заплатит за нарушение карантина, если так решит суд. Об этом сообщают "Українськi Новини".

Известно, что 3 июня Зеленский выпил кофе в одном из ресторанов в Хмельницком. При этом заведение из-за введённых ограничительных мер могло работать только на вынос или обслуживать посетителей на летней веранде. На ресторан и Владимира Зеленского оформили протокол о нарушении административных мер.

Президент рассказал, что добровольно заплатит штраф заведения, поскольку чувствует ответственность за произошедшее. При этом свой штраф, по словам главы государства, он оплатит только после решения суда. Его дело было направлено в суд — ему грозил штраф до 170 тысяч гривен.

Однако хмельницкий суд приостановил рассмотрение о обратился в Верховный суд за разъяснениями — можно ли выписать административный штраф президенту, который по Конституции считается неприкосновенным лицом.

Ранее Зеленский считает переговоры с Путиным "запутанной и сложной" работой.