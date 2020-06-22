Зеленский считает переговоры с Путиным "запутанной и сложной" работой

Он пока не понял — стоит ли доверять российскому президенту.

Президент Украины Владимир Зеленский считает переговоры с Владимиром Путиным "запутанной и сложной" работой. Заявление он сделал в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Политик также отметил, что пока не понял — стоит ли доверять российскому президенту. По его словам, пандемия коронавируса приостановила процесс переговоров между Россией и Украиной. Отметим, что Зеленский не раз заявлял, что он сторонник переговоров.

У меня не было времени решить, верить или не верить Владимиру Путину. Владимир Зеленский, президент Украины

Он добавил, что определённым успехом в отношениях двух стран стал недавний обмен пленными.

Ранее мы писали, что Зеленский хочет упростить поступление в вузы для жителей Крыма и Донбасса.

Видео: president.gov.ua