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Зеленский хочет упростить поступление в вузы для жителей Крыма и Донбасса

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Президент изменит закон о высшем учебном образовании ля жителей Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Владимир Зеленский хочет упростить поступление в вузы для выпускников школ Крыма и Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Чиновники рассказали, что политик надеется изменить закон о высшем образовании. В Киеве надеются предоставлять высшее учебное образование жителям "временно оккупированных территорий".

Напомним, что сейчас жители Донбасса и Крыма могут поступать в украинские вузы по ограниченным спискам. После внесения правок они получат возможность предоставлять документы для поступления без внешнего независимого оценивания во все учебные заведения страны.

В администрации Зеленского добавили, что жители Луганской и Донецкой областей могут подать заявку на бесплатное обучение в украинских вузах в пределах квот. через государственный заказ. На данный момент также норма уже действует для выпускников школ Крыма и Севастополя.

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Видео: YouTube / Українська правда

Теги: владимир зеленский, днр, донбасс, крым, лнр, образование
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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