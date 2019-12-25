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В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России
Сегодня, 15:15
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matveyvn

В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России

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С 21 июня в Краснодарском крае отменили обязательную обсервацию.

В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России. Об этом пишет агентство "РИА Новости". По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, открытие востребованных курортов произойдёт в начале июля.

Она отметила, что вместе с началом работы популярных туристических направлений можно говорить и о начале сезона летних путешествий. Догузова назвала задачей Ростуризма сделать так, чтобы внутренний от Калининграда до Владивостока отдых для россиян был доступным и безопасным.

Отметим, что с 21 июня в Краснодарском крае отменили обязательную обсервацию. Из Москвы в Сочи первый авиарейс вылетел 22 июня.

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Теги: путешествия, ростуризм, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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