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Аксенов пригласил российских туристов в Крым
Сегодня, 16:45
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matveyvn

Аксенов пригласил российских туристов в Крым

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Он принёс извинения за жёсткие ограничительные меры.

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых в республику.

По его словам, регион будет открыт для туристов из других регионов с 1 июля — с 15 июня на курорты могут приезжать жители республики и Севостополя.

С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он принёс извинения за жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией и действовавшие с начала апреля. Из-за них туристы не могли полноценно отдохнуть на полуострове. Также приехавших на 14 дней помещали в обсерватор.

Ранее мы писали, что Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым. На вокзалах и в аэропортах приезжающим продолжат измерять температуру и проводить медицинские экспресс-тесты. Во всех местах массового скопления людей будет сохраняться масочный режим — в том числе в общественном транспорте.

Теги: аксенов, крым, отпуск, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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