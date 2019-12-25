Аксенов пригласил российских туристов в Крым

Он принёс извинения за жёсткие ограничительные меры.

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых в республику.

По его словам, регион будет открыт для туристов из других регионов с 1 июля — с 15 июня на курорты могут приезжать жители республики и Севостополя.

С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он принёс извинения за жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией и действовавшие с начала апреля. Из-за них туристы не могли полноценно отдохнуть на полуострове. Также приехавших на 14 дней помещали в обсерватор.

Ранее мы писали, что Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым. На вокзалах и в аэропортах приезжающим продолжат измерять температуру и проводить медицинские экспресс-тесты. Во всех местах массового скопления людей будет сохраняться масочный режим — в том числе в общественном транспорте.