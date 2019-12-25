Если у приезжего обнаружат признаки ОРВИ, то его передадут в медицинское учреждение.

На въездах в Крым сохранят температурный контроль. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, мера нужна, чтобы ограничить распространение COVID-19 на полуострове.

Аксёнов добавил, что если у приезжего обнаружат признаки ОРВИ, то его передадут в медицинское учреждение, где проведут тестирование на коронавирус. Если тест покажет положительный результат, то человека госпитализируют в инфекционное отделение.

Ранее мы рассказывали, что с 15 июня для жителей республики и Севастополя начали работать санатории, пансионаты, курорты, отели и гостиницы. С 1 июля на отдых в Крым смогут приехать уже все жители России — без обязательной обсервации.