С 1 июля на отдых в Крым смогут приехать уже все жители России.

В Крыму начался период бронирования отдыха и самый горячий туристический период. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он отметил, что с 15 июня для жителей республики и Севастополя начинают работать санатории, пансионаты, курорты, отели и гостиницы. С 1 июля на отдых в Крым смогут приехать уже все жители России — без обязательной обсервации.

Волоченко заявил, что бронировать отдых можно "смело".

Ранее Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым. На вокзалах и в аэропортах приезжающим продолжат измерять температуру и проводить медицинские экспресс-тесты. Во всех местах массового скопления людей будет сохраняться масочный режим — в том числе в общественном транспорте.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксёнов