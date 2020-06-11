Массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом.

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым после того, как он внёс новые поправки в указ о режиме повышенной готовности.

С 15 июня в регионе отменяется всеобщая самоизоляция, а также обязательная обсервация для приезжих из других регионов. Она останется только для иностранных граждан — в том числе украинцев.

При этом на вокзалах и в аэропортах приезжающим продолжат измерять температуру и проводить медицинские экспресс-тесты. Во всех местах массового скопления людей будет сохраняться масочный режим — в том числе в общественном транспорте.

С 15 июня отели, гостиницы, пансионаты будут принимать жителей Крыма и Севастополя, а с 1 июля — туристов из других регионов.

С 15 июня также возобновят работу предприятия общепита, музеи, открытые бассейны, ледовые площадки, индивидуальные тренировки в фитнесс-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, солярии, площадки для пикников и многое другое.

Однако массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом.

Ранее в Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к жителям Крыма.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксёнов