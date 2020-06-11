До этого он предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма.

В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к жителям Крыма. Заявление об этом сделал вице-премьер крымского правительства и постпред при президенте РФ Георгий Мурадов. Его слова приводят "РИА Новости".

Напомни, что Владимир Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма. Об этом глава государства рассказал журналистам "Украинской правды" в интервью. Политик отметил, что в будущем жители России будут стыдиться событий, связанных с "воссоединением" полуострова с РФ в 2014 году.

Должно прийти раскаяние. Георгий Мурадов, вице-премьер крымского правительства и постпред при президенте РФ

Он считает, что на Украине пожалеют о клевете и лжи в адрес Крыма, а также о блокадах и разрыве экономических связей с Россией. Мурадов заявил, что Зеленский принял эстафету национализма из рук тех людей, кто организовывал переворот в стране.

Видео: YouTube / Українська правда