В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к жителям Крыма. Заявление об этом сделал вице-премьер крымского правительства и постпред при президенте РФ Георгий Мурадов. Его слова приводят "РИА Новости".
Напомни, что Владимир Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма. Об этом глава государства рассказал журналистам "Украинской правды" в интервью. Политик отметил, что в будущем жители России будут стыдиться событий, связанных с "воссоединением" полуострова с РФ в 2014 году.
Должно прийти раскаяние.
Георгий Мурадов, вице-премьер крымского правительства и постпред при президенте РФ
Он считает, что на Украине пожалеют о клевете и лжи в адрес Крыма, а также о блокадах и разрыве экономических связей с Россией. Мурадов заявил, что Зеленский принял эстафету национализма из рук тех людей, кто организовывал переворот в стране.
Видео: YouTube / Українська правда
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