Владимир Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма. Об этом глава государства рассказал журналистам "Украинской правды" в интервью. Политик отметил, что в будущем жители России будут стыдиться событий, связанных с "воссоединением" полуострова с РФ в 2014 году.

Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства рассказал, что будущие поколения граждан Украины и России не смогут "нормально и откровенно" общаться, если РФ не передаст контроль над Крымом Киеву. Политик не знает, сколько времени потребуется на то, чтобы нормализовать отношения между странами.

Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ.

Видео: YouTube / Українська правда