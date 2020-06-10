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Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

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Владимир Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма. Об этом глава государства рассказал журналистам "Украинской правды" в интервью. Политик отметил, что в будущем жители России  будут стыдиться событий, связанных с "воссоединением" полуострова  с РФ в 2014 году.

Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства рассказал, что будущие поколения граждан Украины и России не смогут "нормально и откровенно" общаться, если РФ не передаст контроль над Крымом Киеву. Политик не знает, сколько времени потребуется на то, чтобы нормализовать отношения между странами.

Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ.

Видео: YouTube / Українська правда

Теги: владимир зеленский, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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