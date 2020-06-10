Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от Международного валютного фонда. Об этом глава государства написал в собственном Twitter-аккаунте. По словам политика, сумма транша для Украины от МВФ составит 2,1 млрд долларов. Эта сумма на 200 млн больше, чем планировалось изначально.
Новая программа поможет нам преодолеть трудности, вызванные COVID-19
Владимир Зеленский, президент Украины
Стоит отметить, что новая программа поддержки Украины одобрена Советом управляющих МВФ. Программа рассчитана на 18 месяцев и составляет общий объем в 5 млрд долларов.Зеленский напомнил, что МВФ зарекомендовал себя в качестве надежного партнера.
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины.
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