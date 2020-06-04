Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины

Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемы для Украины. Об этом заявил руководитель политической фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Депутат объяснил свою позицию журналистам местного телеканала "Украина 24".
Парламентарий заявил, что Киев ожидает первого транша по программе stand-by на следующей неделе. После этого Украину ждет новый проект сотрудничества с МВФ. В нем предусмотрен меморандум, в котором "многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни обществом, ни парламентом".
Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху
Давид Арахамия, депутат Верховной Рады
По мнению Арахамии, добиться компромисса с МВФ по новому кредиту для Украины будет сложно. Вероятность этого невелика.
Саакашвили призвал Украину отказаться от кредитов МВФ и "не ходить на поклон".
Видео: Youtube/ Україна 24
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