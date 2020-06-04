Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины

В партии "Слуга народа" считают, что у Киева есть небольшие шансы добиться новых условий по кредитной программе от МВФ.

Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемы для Украины. Об этом заявил руководитель политической фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Депутат объяснил свою позицию журналистам местного телеканала "Украина 24".

Парламентарий заявил, что Киев ожидает первого транша по программе stand-by на следующей неделе. После этого Украину ждет новый проект сотрудничества с МВФ. В нем предусмотрен меморандум, в котором "многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни обществом, ни парламентом".

Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху Давид Арахамия, депутат Верховной Рады

По мнению Арахамии, добиться компромисса с МВФ по новому кредиту для Украины будет сложно. Вероятность этого невелика.

Саакашвили призвал Украину отказаться от кредитов МВФ и "не ходить на поклон".

Видео: Youtube/ Україна 24