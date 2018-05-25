На Украине раскрыли новый обман МВФ

Вадим Рабинович назвал условия, по которым МВФ готов предоставлять Украине деньги.

На Украине раскрыли новый обман Международного валютного фонда. Об этом рассказал представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Вадим Рабинович в Верховной Раде журналистам местного телеканала NewsOne.



Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита МВФ просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие

прокомментировал депутат

Вадим Рабинович объяснил, что согласно новой кредитной программе от ВМФ, Украине будут предоставлять деньги, которые пойдут только на выплату процентов, которые страна задолжала. По словам политика, Киев получит средства, которые тут же должен будет отдать МВФ.

Рабинович добавил, что раньше он полагал, что партия Владимира Зеленского может оказаться прогрессивной. На данный момент он уверен, что "Слуга народа" и их программа принесет государству "разруху, объединение с Порошенко".

В очередной раз мы преодолели еще одно дно. Я не думаю, что сегодня в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться прокомментировал парламентарий

Политолог заявил о запугивании президента Украины извне.

Видео: YouTube / NEWSONE