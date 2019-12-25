Политолог заявил о запугивании президента Украины извне

Заявление политолога Михаил Погребинский прозвучало в эфире телеканала NewsOne.

Украинский политолог Михаил Погребинский дал оценку поведению президента страны Владимира Зеленского в контексте принятого "закона о земле". Эксперт считает, что глава государства находится "в панике", поскольку потерял имидж "хорошего парня".

Закон о земле политолог назвал "паническим", как и союз партии Зеленского с "Европейской солидарностью" экс-президента страны Петра Порошенко. Погребинский не понимает, в какой связи требовалось заключать данный союз и принимать закон, который якобы "поможет уйти от угрозы дефолта". Спешка вокруг принятия закона может указывать на "запуганность" Верховной рады и президента Украины извне, считает эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал "вредительством" принятый в парламенте закон, согласно которому страна поддерживает санкции ЕС против Белоруссии. Теперь ограничительные меры введены на продажу вооружения и относительно отдельных чиновников.

Видео: NewsOne / YouTube