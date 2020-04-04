В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Против спорного законопроекта высказался депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал "вредительством" принятый в парламенте закон, согласно которому страна поддерживает санкции ЕС против Белоруссии. Теперь ограничительные меры введены на продажу вооружения и относительно отдельных чиновников.

Как заявил депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Украина присоединяется к санкциям, введенным в ЕС 15 лет назад. Он задался вопросом, "какой вирус" поразил сотрудников МИД страны и "какой дегенерат" это придумал.

Рабинович напомнил, что Минске неоднократно "протягивали руку помощи" Киеву, в частности, во время ситуации в Донбассе.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада приняла закон о продаже земли. Документ с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За принятие закона проголосовали 259 парламентариев. При этом минимум для принятия законопроекта составлял 226 голосов.

Видео: YouTube / 112 Украина