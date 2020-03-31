Он начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Верховная Рада приняла закон о продаже земли. Документ с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За принятие закона проголосовали 259 парламентариев. При этом минимум для принятия законопроекта составлял 226 голосов. Об этом рассказали журналисты "Интерфакс-Украина".

Члены партий "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батькивщина" и "За будущее" не поддержали закон. Напомним, что против законопроекта выступают местные жители, которые выходят на акции протеста. Основным страхом для украинцев является скупка земель иностранными бизнесменами. Владимир Зеленский пообещал, что вопрос реализации территорий зарубежным инвесторам будет вынесен на референдум.

Мораторий на продажу Земли на Украине действовал почти 20 лет, его продлевали 10 раз.

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Видео: YouTube/112 Украина