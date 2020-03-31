Тимошенко назвала "сдачей" Украины принятый в Раде закон о рынке земли

Политик прокомментировала принятый в Верховной Раде закон.

Юлия Тимошенко назвала "сдачей" Украины принятый в Верховной Раде закон о рынке земли. Об этом политик опубликовала видеопост на своем аккаунте в Facebook. Тимошенко уверена, что украинские политики работают в интересах международных спекулянтов.

Глава партии "Батькивщина" заявила, что теперь "маски сброшены" с депутатов и Владимира Зеленского. Тимошенко добавила, что закон в Раде приняли "по-воровски". Это якобы произошло поздней ночью, во время эпидемии, когда люди "не могут сопротивляться произволу". Тимошенко добавила, что власти Украины не остановились даже после протестов аграрных ассоциаций, а также советов более 400 экспертов на различных уровнях. Ситуацию в стране с сельскохозяйственными территориями Тимошенко назвала преступлением против Украины. Власти отдали "зарубежным мошенникам" 72% государственной земли.

Видео: Facebook/Юлія Тимошенко, YouTube/Телеканал ICTV, Факти ICTV, Сегодня, Юлія Тимошенко