Он попросил Раду принять закон о земле и банковской деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский в маске выступил в Верховной Раде. Он также поблагодарил депутатов за то, что на заседание они также пришли в масках. И за то, что в такой сложной ситуации парламентарии собираются и работают. Об этом сообщает "112".

Президент Зеленский попросил Раду принять закон о земле и банковской деятельности. В этот момент он снял маску, чтобы народные избранники "видели его лицо".

Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты, - сказал глава государства.

Он считает, что они очень важны для украинского народа.

Ранее Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине "афере века". По её словам, речь идет о принятии закона об открытии рынка земли.

Видео: YouTube / 112 Украина