Политик призывает не допускать продажи украинской сельскохозяйственной земли.

Юлия Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине "афере века". По словам лидера оппозиционной партии "Батькивщина", речь идет о принятии закона об открытии рынка земли. Политик сообщила в Facebook, что местные политики прикрываются ситуацией с распространением коронавируса.

На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже сельскохозяйственной земли...И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам прокомментировала Юлия Тимошенко

Тимошенко напомнила, что через несколько лет иностранцы смогут покупать украинские черноземы. Украинские власти якобы прикрываются возможным дефолтом, чтобы оправдать свои действия. Тимошенко считает, что принятие подобного закона является "обманом и циничной манипуляцией". По ее словам, власть пользуется тем, что население не может выйти на акции протеста из-за карантина.

Владимир Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте.

Видео: YouTube/Телеканал ICTV, Факти ICTV, Сегодня, Юлія Тимошенко, Facebook/Юлія Тимошенко