Политик видит два пути решения возникшей проблемы.

Владимир Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на слова политика. Глава государства пояснил, что страна оказалась в сложном экономическом положении. Зеленский отметил, что если Украина останется без помощи международных партнеров, то не сможет выполнить возложенные на нее денежные обязательства.

Одним из путей решения проблемы является принятие двух жизненно важных законов. После этого зарубежные коллеги будут готовы предоставить Киеву 10 млрд долларов

Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта прокомментировал президент Украины

На Украине заявили о возможном дефолте в 2020 году.

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