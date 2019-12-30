На Украине заявили о возможном дефолте в 2020 году

Виновным тому назвали работу правительства.

Многомесячная тенденция падения промышленности приведет к дефолту на Укране в 2020 году. Об этом заявил глава политсовета партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его мнению, причиной этому может стать "неадекватность правительства", чья политика негативно повлияла на промышленное производство и финансово-кредитную сферу.

Медведчук считает, что избежать кризисной ситуации поможет смена руководства финансовых и экономических министерств, сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), а также формирование правительства нацспасения.

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