WADA назвало размер взноса для России на 2020 год

В этом году наша страна должна выплатить 1,16 млн долларов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило размер взноса для России на 2020 год. В этом году наша страна должна выплатить 1,16 млн долларов. Аналогичную сумму в бюджет WADA должны перевести Великобритания, Италия, Франция и Германия. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте организации.

Напомним, в начале декабря исполком WADA отстранил на 4 года российских спортсменов, которых уличили в допинге. Они не смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях, таких как Олимпийские и Паралимпийские игры. Кроме того, российской сборной запретили выступать под флагом России. "Чистые" спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях индивидуально и в нейтральном статусе.

В конце декабря Российское антидопинговое агентство направило WADA уведомление, в котором выразило несогласие с санкциями. Россияне подали жалобу в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Путин назвал решение WADA несправедливым, противоречащим здравому смыслу и праву.