Противоречащее здравому смыслу и праву решение: Путин о решении ВАДА

Президент отметил, что он всё делает для того, чтобы российский спорт был чистым.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов. Глава государства прокомментировал решении ВАДА.

Президент отметил, что он всё делает для того, чтобы российский спорт был чистым.

"Что касается WADA, то это не только несправедливо, но и не соответствует здравому смыслу и праву. Любое наказание должно быть индивидуально, если кто-то в чем-то уличен, то наказание справедливо, но если подавляющее большинство спортсменов "чистые", как можно накладывать санкции на них? Какое отношение к допингу имеют юные российские фигуристки? Разве их отстранение пойдет на пользу мировом спорту? Решение WADA противоречит олимпийской хартии", —отметил Путин.

Напомним, WADA 9 декабря запретил России в течение четырёх лет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах. Также, РФ нельзя принимать у себя мировые спортивные соревнования.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов обсудил этапы подготовки к Евро-2020.

Видео:Большая пресс-конференция