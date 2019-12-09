WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение 4 лет

Также Россия в течение четырех лет не имеет права принимать чемпионаты мира и даже подавать заявки на их проведение.

WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

В связи с этим решением Россия в течение четырех лет не имеет права принимать чемпионаты мира и даже подавать заявки на их проведение. Спортсмены от РФ не смогут выступать под своим флагом на мировых соревнованиях и на Олимпиаде.

Также в течение четырех лет международные спортивные мероприятия не смогут посещать госслужащие, руководство Паралимпийского комитета и Олимпийского комитета России.

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