Медведев прокомментировал допинговый скандал в России. Глава правительства России заявил, что проблема в стране объективно есть. Об этом спикер заявил во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами.
Это неприемлемо с учетом общих подходов, как должен развиваться спорт в современном мире
добавил чиновник
По словам Медведева, сейчас WADA обращает внимание исключительно на Россию. Однако подобные претензии можно высказать и в отношении других государств.
Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев прокомментировал летние митинги в Москве.
Видео: YouTube/Правительство России
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