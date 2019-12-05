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Медведев прокомментировал допинговый скандал

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Чиновник не отрицает, что с WADA у российского спорта есть проблема.

Медведев прокомментировал допинговый скандал в России. Глава правительства России заявил, что проблема в стране объективно есть. Об этом спикер заявил во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами.

Это неприемлемо с учетом общих подходов, как должен развиваться спорт в современном мире

добавил чиновник

По словам Медведева, сейчас WADA обращает внимание исключительно на Россию. Однако подобные претензии можно высказать и в отношении других государств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев прокомментировал летние митинги в Москве.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: wada, дмитрий медведев, допинг, допинговый скандал, русада
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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