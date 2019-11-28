МИД назвал претензии WADA к РФ недобросовестной конкуренцией и войной

Захарова заявила, что в данном случае речь уже идёт о политизации вопроса для выдавливания России.

Россия считает новые рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) , борьбой без правил или даже войной. Дело в том, что WADA предлагает отстранить РФ от международных соревнований. Об этом журналистам сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что в данном случае речь уже идёт о политизации вопроса для выдавливания России. Однако, по мнению МИД, политизировать эту ситуацию просто недопустимо.

Мария Захарова обратила внимание на то, что проблема допинга существует во многих странах, но все внимание было переведено только на РФ.

Глава WADA: Россия, вероятно, сможет провести матчи Евро-2020.

Видео: YouTube/ The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play