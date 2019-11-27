Поляк рассказал о перспективах России по проведению соревнования в России в 2020 году.

Глава WADA: Россия, вероятно, сможет провести матчи ЕВРО-2020. Витольд Банька считает, что вероятность проведения данного турнира в России высока. Об этом сообщили "РИА Новости". На ситуацию маловероятно может повлиять скандал с московскими базами данных.

Россия не сможет организовывать никакие мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира добавил спикер

Накануне Комитет антидопингового агентства рекомендовал исполкому запретить России подавать заявки. В течение четырех лет страна не будет иметь возможности организовывать международные соревнования. До самих турниров будут допускать исключительно "чистых" спортсменов. Однако они будут выступать только под нейтральными флагами, а не под национальным. Органичениям подвергнется и РУСАДА.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минспорте ожидают участия 400 российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kancelaria Premiera, x-news