  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:05
70
lesjasap
Код вставки плеера

Глава WADA: Россия, вероятно, сможет провести матчи Евро-2020

0 0

Поляк рассказал о перспективах России по проведению соревнования в России в 2020 году.

Глава WADA: Россия, вероятно, сможет провести матчи ЕВРО-2020. Витольд Банька считает, что вероятность проведения данного турнира в России высока. Об этом сообщили "РИА Новости". На ситуацию маловероятно может повлиять скандал с московскими базами данных.

Россия не сможет организовывать никакие мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира

добавил спикер

Накануне Комитет антидопингового агентства рекомендовал исполкому запретить России подавать заявки. В течение четырех лет страна не будет иметь возможности организовывать международные соревнования. До самих турниров будут допускать исключительно "чистых" спортсменов. Однако они будут выступать только под нейтральными флагами, а не под национальным. Органичениям подвергнется и РУСАДА.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минспорте ожидают участия 400 российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kancelaria Premiera, x-news

Теги: wada, витольд банька, евро-2020
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии